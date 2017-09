(jot) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 23) ist beim ATP-Hallenturnier in Metz (540 310 Euro) überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Der Linkshänder unterlag mit 4:6, 4:6 gegen Nikoloz Basilashvili (64).



"Mulles" startete nach der komplizierten US-Tournee gut in den ersten Satz, ohne jedoch seinem Kontrahenten bei dessen Service gefährlich werden zu können. Bis zum Stand von 4:4 konnte sich keiner der beiden Spieler einen Vorteil erspielen.

Schwächephase



Danach schwächelte Muller jedoch. Zunächst unterlief ihm ein Doppelfehler, wenig später lag sein Kontrahent mit 40:0 in Führung. Basilashvili nutzte den zweiten Breakball zur 5:4-Führung. Bei eigenem Aufschlag gab der Georgier in der Folge keinen Punkt ab und hatte nach 30 Minuten den ersten Satz mit 6:4 in der Tasche.



Im zweiten Durchgang das gleiche Szenario: Bis zum Stand von 4:4 war es ausgeglichen, danach nutzte Basilashvili einen Breakball zum 5:4. Bei eigenem Service machte der Rechtshänder seinen Erfolg perfekt. Nach einer Stunde und zwölf Minuten war die Begegnung beendet.