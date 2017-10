(dat/kev) - Am Mittwoch sagten drei Spielerinnen wegen Verletzung für die BGL BNP Paribas Luxembourg Open (14. bis 21. Oktober) in Kockelscheuer ab: Lucie Safarova (CZE/Weltranglistenposition: 31), Océane Dodin (F/60) und Roberta Vinci (I/88). Die Italienerin hatte das Turnier 2010 gewonnen. Die 34-jährige Italienerin hätte laut Medienberichten ihr letztes Turnier in Luxemburg bestreiten können, geht man in Italien doch davon aus, dass die ehemalige Weltranglistensiebte ihre Karriere nach dieser Saison beendet.



Eugenie Bouchard (CAN/79) erhält nun sofort Zugang ins Hauptfeld. Madison Brengle (USA/84) und Petra Martic (CRO/85) rutschen ebenfalls noch unter die ersten 32 Spielerinnen.



Die Meldeliste