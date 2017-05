(jan) - Obwohl er seinen Teamkollegen nur beim Gewinnen zuschauen konnte, darf sich Miralem Pjanic seit gestern italienischer Pokalsieger nennen. Der gelbgesperrte bosnische Nationalspieler beobachtete von der Tribüne aus, wie sein Club Juventus Turin im Finale der Coppa Italia Gegner Lazio Rom souverän mit 2:0 bezwang. Die Tore für den Tabellenführer der Serie A erzielten Alves (12.') und Bonucci (24.').

In der Meisterschaft liegt "Juve" zwei Spiele vor Saisonende noch vier Punkte vor der AS Rom. Ein Sieg fehlt dem Titelverteidiger zur sechsten Meisterschaft in Serie und der 33. insgesamt. Im Champions-League-Finale trifft die "alte Dame" am 3. Juni in Cardiff auf Rekordsieger Real Madrid.