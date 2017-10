(jot) - Enes Mahmutovic hat nach seiner Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Der Nationalverteidiger wurde nach sechswöchiger Abwesenheit wegen einer Oberschenkelverletzung im Premier-League-Cup gegen Nottingham Forest eingewechselt.



Mahmutovic kam in der 77.' aufs Feld. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 2:0 für die U23-Auswahl von Middlesbrough. Der 20-jährige Luxemburger konnte im Anschluss noch das 3:0 bejubeln.

Der Premier League Cup ist ein Pokalwettbewerb für U23-Teams, der im gleichen Modus wie die Champions League ausgetragen wird. Middlesbrough bestritt am Montagabend seine erste Begegnung in der Gruppenphase.

Mahmutovic steht ebenfalls im Aufgebot für die beiden Länderspiele in Schweden (am Samstag) und gegen Bulgarien (am kommenden Dienstag im Stade Josy Barthel).