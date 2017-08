(LS) - Vor den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland (am 31. August im Stade Josy Barthel) und Frankreich (am 3. September in Toulouse) muss Nationaltrainer Luc Holtz auf viele Stammspieler verzichten. Vor allem hinter der Innenverteidigung, wo laut Holtz gleich "die vier ersten Optionen" wegfallen, steht noch ein großes Fragezeichen.

Auszufallen droht zudem Lars Gerson, der sich am Montagabend in der schwedischen Meisterschaft verletzte. Auch Mario Mutsch ist nach seiner Verletzung noch nicht wieder zu 100 Prozent hergestellt.

Leicht überraschend wurden Marvin Martins, Danel Sinani und Olivier Thill in den aktuell noch 26-köpfigen Kader berufen. Christopher Martins und Kevin Malget stehen für das erste Spiel nicht zur Verfügung, da sie gesperrt sind.



DAS LUXEMBURGER AUFGEBOT

Tor: Emanuel Cabral (Fola), Younn Czekanowicz (La Gantoise/B), Jonathan Joubert (Düdelingen)

Verteidigung: Dirk Carlson (Petingen), Ricardo Delgado (Jeunesse), Mathias Jänisch (Differdingen), Laurent Jans (Waasland-Beveren/B), Kevin Malget (Düdelingen)*, Christopher Martins (Lyon/F)*, Marvin Martins (Jeunesse), Jan Ostrowski (Eintracht Frankfurt/D)



Mittelfeld: Dan da Mota (RFCUL), Lars Gerson (Sundsvall/S), Dwayn Holter (Differdingen), Mario Mutsch (Niederkorn), Chris Philipps (FC Metz/F), Gerson Rodrigues (Telstar/NL), Danel Sinani (Düdelingen), Olivier Thill (Niederkorn),Vincent Thill (FC Metz/F), Eric Veiga (E. Braunschweig/D)

Angriff: Maurice Deville (Waldhof Mannheim/D), Aurélien Joachim (Lierse), Dave Turpel (Düdelingen)