(LaB/jg) - Wenn man ein Basketballspiel mit 42 Punkten verliert, kann es keinen Zweifel geben. T71 war am Freitag gegen Amicale überfordert. Die Mannschaft aus Steinsel spielte sich in einen Rausch, triumphierte mit 114:72 vor eigenem Publikum und feierte den elften Saisonsieg.

Vor der kurzen Winterpause stand in der Total Leaque der fünfte Spieltag der Rückrunde auf dem Programm. Zwei Tage nach der hochdramatischen Aufholjagd im Pokal gegen Arantia trat Amicale in der Meisterschaft gegen T71 an. Die Mannschaft von Coach Ken Diederich zeigte nach einem etwas schwächeren ersten Viertel in der Folge wieder einmal seine ganze Stärke. T71 hatte ab dem zweiten Spielabschnitt überhaupt keine Chance mehr und wurde regelrecht an die Wand gespielt (114:72). Shavon Coleman war der überragende Spieler auf dem Platz und erzielte 43 Punkte.



Am Freitag stand fast der gesamte fünfte Spieltag der Rückrunde auf dem Programm. Die Partie Résidence – Musel Pikes musste allerdings wegen Schäden an der Decke in der Walferdinger Halle auf ein späteres Datum verlegt werden. Etzella kannte keine Probleme, setzte sich mit 106:74 gegen Contern durch und distanzierte sich somit in der Tabelle von seinem Gegner.



Einen Überraschungssieg landete Racing gegen Basket Esch und setzte sich mit 63:60 durch. Etzella liegt nun punktgleich mit Basket Esch auf dem zweiten Tabellenplatz.



Wichtige zwei Zähler sicherte sich auch Sparta beim knappen 80:74-Heimsieg gegen das Schlusslicht Heffingen.