Josy Barthel kann seine Tränen nicht zurückhalten. Neben ihm stehen Bob McMillen (USA) und Werner Lueg (D).

Foto: LW-Archiv





(jan) - Josy Barthels Olympiasieg 1952 in Helsinki ist nicht nur den Luxemburgern in Erinnerung geblieben. Vor allem die Tränen, welche die Sportikone aus dem Großherzogtum bei der Siegerehrung vergoss, sichern dem mittlerweile seit 25 Jahren verstorbenen Mittelstreckenläufer einen Platz in den Geschichtsbüchern.



So würdigte sogar die renommierte "New York Times" den Goldmedaillengewinner über 1 500 m dieser Tage in seiner Rubrik "Nationalhymnen-Kontroversen, von Helsinki bis Kuwait". Das Blatt beschreibt darin den Reiz der Sensation, des siegreichen Außenseiters im Sport - in diesem Fall verkörpert durch Barthel. Und gleichzeitig die Peinlichkeit, dass die finnischen Veranstalter die luxemburgische Nationalhymne nicht auf Lager hatten.

Der Sieger weinte trotzdem, als die Olympische Band das Lied ohne Blick auf die Noten improvisierte.