(jan) - Ob der "Audi Player Index" als uneingeschränkte Maßeinheit für fußballerisches Können herhalten kann, sei dahingestellt. Fakt ist jedoch, dass sich der luxemburgische Abwehrspieler Maxime Chanot nach fast einem Jahr in der US-amerikanischen Major League Soccer einen beachtlichen Stellenwert erarbeitet hat. Die Daten belegen dies.

Der "Audi Player Index" ist ein metrisches System zur Messung der Spielerleistung, das in Echtzeit insgesamt 88 verschiedene Spielaktionen auswertet - immer unter Berücksichtigung der Rolle im System, der Position auf dem Feld und der Auswirkung der Aktion auf den Ausgang des Spiels. Jeder Spieler bekommt einen defensiven und offensiven Wert, die zum Gesamtwert addiert werden.

In diesem Ranking ist Chanot (New York City FC) derzeit die Nummer vier in der Liga (533 Punkte) - noch vor Stars wie Clint Dempsey (Seattle Sounders/484), dem langjährigen Kapitän der US-Nationalmannschaft. An der Spitze des Index liegen Chanot Teamkollege David Villa (614), Justin Meram (Columbus Crew/561) und Osvaldo Alonso (Seattle/538). Mit Antonio Mlinar Delamea (New England/482) folgt der zweitbeste Abwehrspieler erst auf Rang zwölf.

Im Moment jedoch bleiben New York Chanots herausragende Fähigkeiten verwehrt. Im Spiel gegen Seattle (Samstag, ab 19 Uhr) muss Trainer Patrick Viera auf den Luxemburger verzichten, der sich weiterhin mit einer Oberschenkelzerrung herumschlägt.

Hier geht's zum "Audi Player Index".