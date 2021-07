Erstmals wurde in Silverstone ein Srintrennen ausgetragen. Max Verstappen war der Schnellste und startet am Sonntag von der Pole Position.

In der Formel 1

Verstappen als Sprintsieger auf Pole in Silverstone

Erstmals wurde in Silverstone ein Srintrennen ausgetragen. Max Verstappen war der Schnellste und startet am Sonntag von der Pole Position.

(SID) - Der niederländische WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat den ersten Sprint in der Geschichte der Formel 1 gewonnen und damit die Pole Position für den Grand Prix in Silverstone erobert. Der Red-Bull-Pilot gewann das Kurzrennen über 17 Runden am Samstag vor Weltmeister Lewis Hamilton (GB) und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (FIN). Das Trio startet im Rennen am Sonntag um 16 Uhr damit ganz vorne.



Pogacar unmittelbar vor zweitem Triumph Der Belgier Wout van Aert hat die vorletzte Etappe der Tour de France gewonnen, Tadej Pogacar bleibt Führender in der Gesamtwertung.

Die Formel 1 testet beim GP von Großbritannien erstmals diesen Modus. Die gewöhnliche Qualifikation mit der Jagd nach der schnellsten Runde wird dabei durch ein etwa 30-minütiges Rennen ersetzt. In dieser Saison soll das Format noch zwei weitere Male zum Einsatz kommen. Bewährt es sich, könnte es künftig bei einigen Rennen pro Jahr Standard werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.