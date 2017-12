(dpa) - RB Leipzig und Borussia Dortmund bekommen es in der Zwischenrunde der Fußball-Europa League mit italienischen Teams zu tun. Der BVB trifft auf Atalanta Bergamo, die Leipziger spielen gegen den SSC Neapel. Das ergab die Auslosung am Montag am Sitz der Europäischen Fußball-Union UEFA im schweizerischen Nyon.

Die Hinspiele in der Runde der letzten 32 finden am 15. Februar statt, die Rückspiele sind für den 22. Februar terminiert. Das Finale ist am 16. Mai in Lyon.

Die Spiele im Überblick

Dortmund - Atalanta

Nice - Lokomotiv Moskau

FC Kopenhagen - Atletico Madrid

Spartak Moskau - Bilbao

AEK Athen - Dynamo Kiew

Celtic - Zenit St. Petersburg



Neapel - Leipzig

Roter Stern Belgrad - ZSKA Moskau

Lyon - Villarreal

San Sebastian - Salzburg

Partizan Belgrad - Viktoria Plzen

Steaua Bukarest - Lazio

Ludogorets - AC Mailand

Astana - Sporting Lissabon

Östersund - Arsenal

Marseille - Braga