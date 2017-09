(dpa) - Borussia Dortmund hat seine Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Vier Tage nach der 1:3-Niederlage in der Champions League gegen Real Madrid siegte der BVB am Samstag beim FC Augsburg 2:1 (2:1).

Andrej Jarmolenko (4.') und Shinji Kagawa (23.') trafen für Dortmund, Caiuby (11.') erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für den FCA. BVB-Topstürmer Pierre-Emerick Aubameyang verschoss einen Foulelfmeter (80.').

Beim Wiedersehen mit seinem alten Club FSV Mainz 05 kam Martin Schmidt mit dem VfL Wolfsburg nur zu einem 1:1 (0:0).

Eintracht Frankfurt setzte sich trotz Unterzahl dank eines späten Treffers des Franzosen Sebastien Haller (90.' +3) mit 2:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart durch. Borussia Mönchengladbach fügte Aufsteiger Hannover 96 beim 2:1 (0:0) die erste Saison-Niederlage zu.