(LS/sid) - Das Glück des Tüchtigen hatte Jeff Saibene zum Auftakt der 2. Bundesliga im Fußball auf seiner Seite. Trotz Rückstands und Unterzahl gewann Arminia Bielefeld sein Heimspiel zum Auftakt der Saison mit 2:1 gegen Aufsteiger Regensburg.



George hatte Regensburg vor 17.333 Zuschauern in Bielefeld in der 23.' in Führung geschossen, Staude gelang in der 39. Minute der Ausgleich für die Gastgeber. Bielefeld spielte nach der Roten Karte gegen Teixeira (84.') wegen groben Foulspiels in Unterzahl, durfte nach dem Treffer von Sporar (90.') aber doch noch jubeln.