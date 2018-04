In den Wurzeln vereint

Die Fußballer Dominik Stolz und Dominik Zwick kommen aus derselben kleinen bayrischen Gemeinde. In der kommenden Saison spielen sie vermutlich gemeinsam in der BGL Ligue.

von Andrea Wimmer

Sie teilen nicht nur den Vornamen und die Leidenschaft für Fußball. Dominik Stolz und Dominik Zwick sind seit ihrer Kindheit Freunde. Beide kommen aus derselben Gemeinde in Nordbayern. Schon als kleine Jungs spielten sie zusammen in der Schulmannschaft. Auf dem Weg in den Profifußball absolvierten sie manche Etappe gemeinsam, zwischenzeitlich verloren sie sich aus den Augen. Und jetzt sind sie hier.

Stolz, der kommende Woche seinen 28 ...