(kev) - Nachdem Gilles Muller (Weltranglistenposition: 21) seine Teilnahme am Turnier in Montréal (CAN) wegen einer Sehnenentzündung im linken Vorderarm hatte absagen müssen, tritt der 34-jährige Luxemburger in den kommenden Tagen in Cincinnati (USA) an.

In der ersten Runde der mit 5,2 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung bekommt es "Mulles" erstmals mit dem US-Amerikaner Ryan Harrison zu tun. Harrison ist 25 Jahre alt, 1,85 m groß, Rechtshänder und derzeit die Nummer 44 der Weltrangliste. Im Februar gewann der US-Boy in Memphis (USA) sein erstes Turnier auf der ATP-Tour, anschließend folgten jedoch eher mittelmäßige Resultate. Das beste Ergebnis war das Erreichen des Endspiels in Atlanta (USA), wo er seinem Landsmann John Isner unterlag.

Der an Nummer 16 gesetzte Muller geht leicht favorisiert in das Duell.