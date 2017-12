(dat) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 25) ist beim ATP-Turnier in Brisbane (AUS) an Nummer fünf gesetzt. In Runde eins trifft der Luxemburger auf Hyeon Chung (58) aus Korea.



Die beiden topgesetzten in Brisbane sind Grigor Dimitrov (BUL/3) und Andy Murray (GB/16).

Im Doppel spielt Muller mit Steve Johnson (USA).