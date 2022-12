Die Fußballwelt ist in Sorge um Pelé. Seine Krebserkrankung schreitet fort, der Zustand der brasilianischen Legende verschlechtert sich.

In Brasilien bangen sie mehr denn je um Fußball-Idol Pelé

Die Fußballwelt ist in Sorge um Pelé. Seine Krebserkrankung schreitet fort, der Zustand der brasilianischen Legende verschlechtert sich.

(sid) – Pelés Töchter taten einiges, um die Sorgen um Brasiliens schwerkrankes Fußball-Idol zu beruhigen. „Unser Weihnachten zu Hause ist verschoben“, verkündeten die beiden Schwestern via Instagram, sie lächelten zuversichtlich und kündigten für die Festtage gar Caipirinhas im Krankenzimmer an.

Die Nachricht allerdings, die wenige Minuten später von den Medizinern des Albert-Einstein-Hospitals in São Paulo folgte, offenbarte eine andere Perspektive: Der Gesundheitszustand des 82-Jährigen hat sich offenbar drastisch verschlechtert. Die behandelnden Ärzte teilten am Mittwochabend mit, dass der Krebs weiter fortschreite. Auch sprachen die Mediziner von „Nieren- und Herzfunktionsstörungen“, Pelé benötige eine „intensivere Betreuung“, wenngleich er sich „weiterhin in einem normalen Zimmer“ befinde.

Für die Brasilianer wird Pelé immer der größte Fußballer alle Zeiten sein. Foto: AFP

„Halte durch, König!“, schrieb die brasilianische Sportzeitung Lance, als die Nachricht in der Welt war, und sie sprach einer ganzen Nation aus der Seele. Seit Wochen leiden das Land und die gesamte Fußballwelt mit Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé mit bürgerlichem Namen heißt.

Am 29. November war der dreimalige Weltmeister zur Neubewertung seiner Chemotherapie eingeliefert worden, nachdem im September 2021 ein Tumor in seinem Dickdarm festgestellt worden war. Bei seinem Aufenthalt wurde Pelé zunächst auch wegen einer Atemwegsinfektion behandelt, die nach Angaben des Krankenhauses aber schnell bewältigt war. Erst vor zwei Wochen hatten die Ärzte eine „Verbesserung seines klinischen Zustandes“ gemeldet.

Die Hoffnung schwindet

Anfang Dezember schon hatten seine Töchter Kely Nascimento und Flavia Arantes einen Bericht der Zeitung Folha de São Paulo zu zerstreuen versucht, wonach Pelé nicht mehr auf die Chemotherapie anspreche und fortan palliativ behandelt werde. Die Palliativmedizin widmet sich der Behandlung von Menschen mit fortgeschrittener Erkrankung, deren Lebenserwartung als gering eingeschätzt wird. Das Krankenhaus ging in seinen Statements nicht darauf ein.

Während der WM gab es immer wieder Botschaften der Hoffnung auf dem Instagram-Account von „O Rei“, dem König. Die brasilianische Nationalmannschaft verfolgte er demnach aus dem Krankenhauszimmer, gratulierte Superstar Neymar auf diesem Wege auch zur Einstellung seines eigenen Torrekordes in der Selecao. Das Team spielte in Katar auch für ihn. Spieler und Fans sendeten ihrem Idol Genesungswünsche ins weit entfernte São Paulo.

Pelé und ein Fußball, das passt einfach zusammen. Foto: AFP

In einem seiner bislang letzten Beiträge gratulierte Pelé der argentinischen Nationalmannschaft um Lionel Messi zum Gewinn ihres dritten WM-Titels und würdigte die brillante Leistung von Frankreichs Starstürmer Kylian Mbappé im Finale am vergangenen Sonntag.

Die Unterstützung der Menschen sei „ein großer Trost“, schrieben seine Töchter nun, „weil wir wissen, wir sind nicht alleine“. Neuigkeiten wollen sie in der kommenden Woche mitteilen.

