In 500 Tagen brennt das Olympische Feuer

(SID) - 100 Boote, mehr als eine halbe Million Zuschauer und eine denkwürdige Kulisse auf der Seine: Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris soll in 500 Tagen alles Dagewesene in den Schatten stellen. Dabei schwebt neben massiven Sicherheitsbedenken eine höchst brisante Frage über dem Weltfest des Sports: Ob und – wenn ja – unter welcher Bezeichnung russische Athletinnen und Athleten in die französische Hauptstadt reisen.

Die Uhr tickt, die dritten Olympischen Spiele in Paris werden am 26. Juli 2024 eröffnet – doch die Sport-Welt ist in der Russland-Frage gespalten. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) drängt auf die Rückkehr der Aktiven aus Russland und Belarus, auch wenn ein Ende des Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht abzusehen ist.

Wir sind zutiefst schockiert und empört. Ukrainischer Fechtverband

„Das Letzte, was man will, ist, dass die Spiele von der Politik überschattet werden“, sagte der ehemalige IOC-Marketingchef Michael Payne der Nachrichtenagentur AFP. Dabei zeichnet sich 17 Monate vor Olympia-Beginn ab, dass genau das der Fall sein wird.

„Games Wide Open“ lautet das Motto von Paris 2024, und die meisten Organisationen des Sports – mit dem IOC im Zentrum – folgen diesem Aufruf zu weit geöffneten Spielen. Am Freitag wagte der Internationale Fechtverband (FIE) bei einem außerordentlichen Kongress einen Vorstoß, russische und belarussische Athleten wieder an seinen Wettkämpfen zuzulassen. Die Entscheidung betreffe die Einzel- und Mannschaftswettbewerbe und gelte ab April, „vorbehaltlich möglicher Empfehlungen oder zukünftiger Entscheidungen des IOC“.

Möglicher Boykott

Die Entrüstung folgte mit Ansage. „Wir sind zutiefst schockiert und empört“, teilte der ukrainische Fechtverband mit. Olympiasiegerin Olha Charlan klagte bei Instagram über „Enttäuschung, Wut, Ungerechtigkeit“. Und wie stets schwingt die Möglichkeit eines Boykotts mit, wenn der Aggressor im Angriffskrieg auf die Ukraine in Paris dabei sein könnte.

Vladyslav Heraskevych ist der inoffizielle Athletensprecher der Ukraine Der Skeletoni droht dem Internationalen Olympischen Komitee in der Russland-Frage nicht nur mit Boykott.

Auch die Olympischen Komitees von Afrika (ANOCA) und der Asiatische Olympische Rat (AOC) hatten sich bereits für eine Rückkehr russischer und belarussischer Sportler in der Stadt der Liebe ausgesprochen – natürlich unter der zuletzt diskutierten strikten Neutralität. Vom Westen jedenfalls hat Russland so schnell keine Vergebung zu erwarten. Die Regierungen von 34 Nationen, darunter auch Olympia-Gastgeber Frankreich, forderten das IOC Ende Februar auf, den Begriff „Neutralität“ zu definieren.

Die Planung für die Wettkämpfe und die pompöse Eröffnungsfeier mit kalkulierten 400.000 bis 600.000 Zuschauern läuft auf Hochtouren – unabhängig davon, welche Lösung in der Russland-Frage gefunden wird. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt sich am Dienstag mit den Planern der Zeremonien zusammen, vor allem die Pariser Polizei steht im Fokus.

Das Logo der Olympischen Spiele 2024. Foto: AFP

Noch nie wurde ein Szenario einer derart gewaltigen Eröffnungsfeier durchgespielt, es heißt, es könnte nicht genügend Sicherheitspersonal für den enormen Andrang von Zuschauern aus aller Welt zur Verfügung stehen – auch ein Einsatz der Armee ist daher nicht ausgeschlossen. Dazu echauffieren sich die Franzosen über hohe Ticketpreise und ein kompliziertes Verfahren.

Doch das sind die „alltäglichen“ Dinge, mit denen sich die Veranstalter im Vorfeld eines solchen Ereignisses herumschlagen müssen. Über den Dingen schwebt weiter die Politik – und eine Lösung in der Russland-Frage ist auch 500 Tage vor der Entzündung des Feuers noch nicht abzusehen.

