Yonas Kinde und Anny Wolter gewinnen am Ostermontag den Hauptlauf über die 10-km-Distanz.

Leichtathletik

Impressionen vom 45. Ousterlaf in Grevenmacher

André KLEIN Yonas Kinde und Anny Wolter gewinnen am Ostermontag den Hauptlauf über die 10-km-Distanz.

Insgesamt 418 Läuferinnen und Läufer aus In- und Ausland nutzen den Feiertag, um am Hauptrennen über 10 km des 45. Ousterlaf in Grevenmacher teilzunehmen. 374 von ihnen schafften es bis ins Ziel.

Bei den Männern setzt sich am Ostermontag nach 31'22'' erwartungsgemäß Abonnementsieger Yonas Kinde vom Celtic Diekirch vor dem Deutschen Yannik Erz (auf 22'') durch.

Die schnellste Frau war Fola-Läuferin Anny Wolter, die für die Strecke 37'45'' benötigte. Zweite wurde ihre luxemburgische Landsfrau und Vereinskameradin Anne-Claire Decker (auf 3'10'').

Den Jedermannslauf über 5 km gewann Gil Nicola (CSL) in 17'28'', schnellste Läuferin war Sandra Lieners (CAB) mit einer Zeit von 17'57''. Darüber hinaus gab es noch Rennen für Kinder und Jugendliche.

