In einem denkwürdigen Achtelfinale kämpft sich Marokko gegen Spanien ins Elfmeterschießen. Torwart Bono wird dort zum Helden.

Sport 25

Fußball-WM

Impressionen nach dem Sensationserfolg der Marokkaner

André KLEIN In einem denkwürdigen Achtelfinale kämpft sich Marokko gegen Spanien ins Elfmeterschießen. Torwart Bono wird dort zum Helden.

Marokko hat es geschafft. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ziehen die Löwen des Atlas, so der Spitzname der Nationalmannschaft, in ein WM-Viertelfinale ein.

In Spanien geboren, in Marokko ein Held Achraf Hakimi ist der auffälligste Spieler in dem bislang so starken nordafrikanischen Team. Im WM-Achtelfinale trifft er jetzt auf viele Bekannte.

Auf dem Weg dorthin besiegten Achraf Hakimi und Co. ein Spanien, das wie eine wundersame Passmaschine agierte, aber nur selten den marokkanischen Abwehrriegel knacken konnte.

Mit eiserner Disziplin, Willen und einer guten Taktik, schafften es die Nordafrikaner bis ins Elfmeterschießen, wo den Iberern die Nerven versagten und der marokkanische Torwart Bono zum unüberwindlichen Hindernis wurde.

25 Pure Ekstase nach dem bisher grössten Erfolg bei einer Fußball-WM Foto: dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Pure Ekstase nach dem bisher grössten Erfolg bei einer Fußball-WM Foto: dpa Fans in Düsseldorf hüllen sich in die Landesfahne. Foto: dpa Mehr als eine Mannschaft, eine eingeschworene Gemeinschaft. Foto:dpa Torwart Bono soltte zum Held des Abends werden, denn... Foto: dpa ...die spanischen Schützen Pablo Sarabia, und ... Foto: dpa ...Carlos Soler, sowie... Foto: dpa ... Sergio Busquets konnten ihn alle nicht überwinden. Foto: dpa Ein Elfmeter ging an den Pfosten, zwei konnte Bono parieren. Foto: AFP Pure Freude nach dem Siegtreffer. Foto: dpa Spaniens Trainer Luis Enrique gestikuliert während der Partie... Foto: dpa ... aber der marokkanische Defensivblock hält. Foto: dpa Manchmal wurde auch am Trikot gezupft. Foto: dpa Trotzdem setzte Marokko, hier Sofian Amarabat, immer wider gefährliche Nadelstiche. Foto: dpa Marokkos Trainer Walid Regragui und seine Spieler jubeln nach dem Sieg im Elfmeterschießen. Foto: dpa Auch die Fans sind waschechte Löwen. Foto: dpa Marokkos Zakaria Aboukhlal (unten) nimmt Hakim Ziyech auf die Schultern. Foto: dpa Ein Autokorso darf natürlich nicht fehlen. Foto: dpa Fassungslosigkeit bei den Spaniern. Foto: dpa Jubel bei Marokko. Foto: AFP Spaniens Torwart Unai Simon und Marokkos Torwart Bono vor dem Elfmeterschießen. Foto: dpa Am Ende wurde in vielen Städten gefeiert, wie hier in Düsseldorf, oder in... Foto: dpa ... Marokkos Hauptstadt Rabat, oder in... Foto: AFP ... im italienischen Turin. Genauso wie ... Foto: AFP ... dem Champs Elysees in Paris, während ... Foto: AFP .. im spanischen Madrid Trauer herrschte. Foto: AFP

Als letzte im Turnier verbliebene afrikanische Mannschaft vertreten die Männer in den Rot-Günen Trikots nun einen ganzen Kontinent und sind der Stolz der arabischen Welt. Die Freude bei Spielern und Fans war dementsprechend unvorstellbar.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.