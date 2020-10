Borussia Dortmund hat sein Auftaktspiel in der Champions League mit 1:3 bei Lazio Rom verloren.

Immobile und Co. schocken Dortmund

Borussia Dortmund hat sein Auftaktspiel in der Champions League mit 1:3 bei Lazio Rom verloren.

(sid) - Eiskalte Rache: Der einstige Transferflop Immobile hat Borussia Dortmund beim Albtraumstart in die Champions League mit fünfjähriger Verspätung schmerzhaft heimgesucht. Der beim BVB gescheiterte Stürmer von Lazio Rom erzielte im Auftaktspiel am Dienstag beim 1:3 der Dortmunder das erste Tor, bereitete das dritte vor und versetzte die extrem schwache Abwehr auch sonst in Angst und Schrecken. Der BVB ist in der Gruppe F Letzter und steht nun bereits unter großem Druck.

„Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, standen auch nicht kompakt. Wir haben alles vermissen lassen“, sagte der frustrierte Kapitän Reus bei Sky: „Das war einfach schlecht. Das ist nicht unser Anspruch.“ Lizenzspielerchef Sebastian Kehl fügte hinzu: „So darf man sich nicht annährend präsentieren.“

Schlechte Defensive

Immobile (6.'), inzwischen dreimaliger Torschützenkönig der Serie A und für Lazio unverzichtbar, nutzte früh einen fatalen Abwehrfehler. Dann gewann Luiz Felipe nach einem Eckball das Kopfballduell gegen Piszczek, BVB-Torhüter Hitz war noch mit der rechten Hand dran (23.') - das als Eigentor zu werten, war hart. Haaland (71.) traf zum Anschluss, Akpa-Akpro (76.') zum Endstand. Die Dortmunder Defensive war ein Torso.

Die Ergebnisse

Gruppe E

Chelsea – FC Sevilla 0:0

Rennes – Krasnodar 1:1

Gruppe F

Zenit St. Petersburg – FC Bruges 1:2

Lazio – Dortmund 3:1

Gruppe G

Dynamo Kiew – Juventus 0:2

FC Barcelona – Ferencvaros 5:1

Gruppe H

Paris SG – Manchester United 1:2

Leipzig – Basaksehir 2:0





