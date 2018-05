Keine Tore in der regulären Spielzeit, nach Verlängerung das Endspiel der Champions League 1:4 verloren: Für die Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg endete das Finale dramatisch. Olympique Lyon durfte erneut jubeln.

Immer wieder Lyon

(sid) - Lena Goeßling sank weinend auf den Rasen, Alexandra Popp trottete nach ihrem folgenschweren Aussetzer mit leerem Blick über den Platz. Nachdem der große Traum vom Triplé in einer dramatischen Verlängerung wie eine Seifenplase zerplatzt war, flossen bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg Tränen der Enttäuschung.

Beim 1:4im Cha mpions-League-Finale gegen Olympique Lyon nach Verlängerung war der deutsche Meister und Pokalsieger in Kiew binnen weniger Augenblicke aus allen Träumen vom dritten Titel in der Königsklasse und dem zweiten Triplé nach 2013 gerissen worden. Nach der VfL-Führung durch Harder (93.') sah ausgerechnet die so erfahrene Popp (96.'/Foulspiel) in einer umkämpften Schlussphase die Gelb-Rote Karte - und der entkräftete VfL wurde in Unterzahl überrollt.

Dank der Treffer von Henry (98.'), Le Sommer (99.'), Hegerberg (103.') und Abily (116.') schnappte sich Lyon zum dritten Mal in Folge den Henkelpott. Das Starensemble stieg zugleich mit dem fünften Erfolg insgesamt sogar zum alleinigen Rekordsieger auf.

14 237 Zuschauer hatten im Valeri-Lobanowski-Stadion ein munteres Stelldichein von Nationalspielerinnen aus aller Welt verfolgt. In der Neuauflage der Finals von 2013 und 2016 präsentierten sich beide Teams zunächst offensiv ausgerichtet.

"Wir müssen mutig sein. Wenn wir Druck aufbauen, können wir ihnen Probleme bereiten", lautete vor dem Showdown der Topteams im europäischen Frauenfußball die Vorgabe von VfL-Trainer Stephan Lerch, der wie erhofft auf Popp bauen konnte. Die deutsche Nationalspielerin hatte den Pokal-Finalkrimi fünf Tage zuvor gegen Bayern München (3:2 n.E.) wegen einer Oberschenkelblessur verpasst.



Tor von Lyon nicht anerkannt



Beide Seiten lauerten bei zunächst hohem Tempo auf entscheidende Fehler der Gegnerinnen und versuchten, ihre schnellen Offensivkräfte in Szene zu setzen.

Torgefahr entwickelte aber in der ersten Hälfte nur Lyon, das in Frankreich jüngst zum zwölften Mal in Serie die Meisterschaft gewann - mit einer Bilanz von 98:5 Toren. Marozsan (24.') prüfte ihre DFB-Kollegin Schult mit einem satten Schuss von halblinks, doch die VfL-Torhüterin war wie auch beim Aufsetzer-Kopfball von Toptorjägerin Hegerberg (35.') zur Stelle.

Wolfsburg stand nun tiefer, nach vorne lief kaum noch etwas zusammen. Lyon fand indes mit klugen Pässen häufig Lücken - mit dem 0:0 zur Halbzeit war der viermalige deutsche Meister daher gut bedient.

Olympique gab auch nach dem Seitenwechsel den Ton an, beim VfL machte sich der Kräfteverschleiß bemerkbar. In der 69.' klärte Maritz in höchster Not einen Kopfball von Le Sommer (69.') - allerdings war der Ball mit vollem Umfang hinter der Torlinie. Der VfL hatte riesengroßes Glück, dass Schiedsrichterin Jana Adamkova (CZE) dies übersah. In der Frauen-Königsklasse kommen weder Torlinientechnik noch Torschiedsrichter zum Einsatz.

In der Verlängerung überschlugen sich die Ereignisse. Nach Harders tollem Solo erwies die bereits verwarnte Popp mit einem überharten Einsteigen gegen Cascarino ihrem Team einen Bärendienst - Lyons Blitz-Doppelschlag ließen den Wolfsburger Jubel im Keim ersticken.