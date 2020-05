Imke Wübbenhorst: "Ich muss herausfinden, ob ich für den Profifußball gemacht bin"

Imke Wübbenhorst lebt ihren Traum. Die 31-Jährige ist Profitrainerin im Männerfußball. Im Interview spricht sie über ihre Spielphilosophie und Tipps, die sie von Dino Toppmöller bekam.

Für Imke Wübbenhorst ging Mitte April ein Traum in Erfüllung. Die 31-Jährige wurde vom deutschen Regionalligisten Sportfreunde Lotte als neue Trainerin vorgestellt. Nach Inka Grings ist sie erst die zweite Frau, die als Chefcoach im deutschen Profifußball arbeitet. Dort will sie sich nun beweisen und hofft, dass in Zukunft weniger über ihr Geschlecht als über ihre Fußballkenntnisse berichtet wird.

Imke Wübbenhorst, wie sehr ärgert es Sie, dass die Corona-Pandemie Ihre Pläne mächtig durcheinandergewirbelt hat? Subjektiv gesehen, ist es blöd, dass die Prüfungen zum Erwerb der Fußball-Lehrer-Lizenz verschoben werden mussten ...