In diesem Jahr treten die Nationalteams der Männer und Frauen im Tischtennis in Russland beziehungsweise in Aserbaidschan an. Diese Auswärtsreisen müssen gut geplant werden. Die meiste Arbeit wartet allerdings auf das Verbandssekretariat vor den Heimspielen.

Im Tischtennis ist Organisationstalent gefragt

Joe Turmes In diesem Jahr absolvieren die Nationalteams der Männer und Frauen noch insgesamt fünf EM-Qualifikationsbegegnungen. Vom Verbandssekretariat ist viel Organisationstalent gefragt, vor allem bei Heimspielen.

Am Dienstag war ein wichtiger Termin für das Luxemburger Tischtennis: Das Nationalteam der Männer startete in die EM-Qualifikation. In diesem Jahr stehen im Gegensatz zur jüngeren Vergangenheit für die Nationalmannschaft der Männer und der Frauen in regelmäßigen Abständen Länderspiele an. Für das Sekretariat des Tischtennisverbands FLTT bedeutet dies zusätzliche Arbeit.

Der administrative Direktor des Tischtennisverbands, Patrick Massen, geht ins Detail: "Es ist zwar nicht so wie im vergangenen Jahr vor der Mannschaft-EM in der Coque, als wir während eines Monats ununterbrochen die Planungen für dieses Großereignis vorangetrieben haben ...