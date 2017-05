(jot) - Aurélien Joachim hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass der belgische Verein White Star Brüssel, für den er von Februar bis Juni vergangenen Jahres auflief, ihm noch Geld schuldet. Er sprach in einem Interview mit dem "Luxemburger Wort" von vier Monatsgehältern. Er hatte sogar den Fußball-Weltverband FIFA eingeschaltet.

White Star Brüssel hat mittlerweile den Spieß umgedreht und wirft Joachim und Mike Vanhamel Vertragsbruch vor. Beide Spieler wechselten im Sommer 2016 nach Lierse. Manager bei White Star Brüssel ist John Bico, der als Entdecker von Franck Ribéry gilt und auch bereits Eden und Thorgan Hazard beriet. Bicos Methoden sind gefürchtet.



In dieser Woche soll nun die Berufungskommission des belgisches Verbands ein Urteil fällen. Im schlimmsten Fall droht dem Zweitligisten Lierse der Abzug aller Punkte aus den Spielen, in denen Joachim und Vanhamel zum Einsatz kamen, und somit der Zwangsabstieg in die Drittklassigkeit. Dies berichtet RTBF.

Auch Hall wäre betroffen



Auch Tim Hall dürfte das Urteil der Berufungskommission mit Spannung verfolgen. Der 19-jährige Nationalverteidiger wechselt zur kommenden Saison von Elversberg nach Lierse.