Fußball

Im Pokal gibt es vier Duelle unter BGL-Ligisten

André KLEIN Zum Pokaltopspiel empfängt Niederkorn die Mannschaft aus Käerjeng. Der einzige verbliebene Zweitdivisionär Echternach erwartet Mondorf.

Am Donnerstag wurde in den Räumlichkeiten der FLF in Monnerich die Runde der letzten 32 Mannschaften der Coupe de Luxembourg ausgelost.

Dabei kommt es zu vier Begegnungen unter BGL-Ligisten und zwei Partien unter Vereinen der Ehrenpromotion. Das vermeintliche Topspiel bestreiten Niederkorn, der derzeit Dritte der BGL Ligue, gegen Käerjeng (8).

Der einzig verbliebene Zweitdivisionär aus Echternach empfängt zu Hause BGL-Ligist Mondorf.

Insgesamt sind noch alle 16 Clubs aus der Eliteklasse vertreten, neun Mannschaften aus der Ehrenpromotion, sechs Teams aus der ersten Division und ein Zweitdivisionär.

Die Spiele finden am 30. Oktober statt.

LOTERIE NATIONALE COUPE DE LUXEMBOURG – 1/16-FINALE Niederkorn (BGL) – Käerjeng (BGL) Red Black Egalité (1) – Hesperingen (BGL) Monnerich (BGL) – Rosport (BGL) Jeunesse (BGL) – Wiltz (BGL) Cebra (1) – Strassen (BGL) Etzella (BGL) – Petingen (BGL) Bettemburg (EP) – F91 (BGL) Echternach (2) – Mondorf (BGL) Feulen (1) – Berburg (EP) Rümelingen (EP) – Schieren (EP) Grevenmacher (EP) – Differdingen (BGL) Mamer (EP) – Hostert (BGL) Schengen (1) – Fola (BGL) Medernach (EP) – Luxembourg City (EP) Mensdorf (1) – Mersch (EP) Beggen (1) – Racing (BGL) Spieltermin: 30. Oktober In Klammern Ligazugehörigkeit.

