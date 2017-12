(ms) - Am neunten Spieltag in der höchsten Spielklasse trennten sich der HB Käerjeng und der HB Esch nach 60 spannenden Minuten mit einem leistungsgerechten 30:30-Unentschieden. Für die Tatsache, dass in beiden Reihen wichtige Spieler fehlten, war es ein tolles Handballspiel, in dem leider nicht alle Parteien zu glänzen wussten.

Demzufolge geht das Resultat in Ordnung und keine der beiden Mannschaften hat einen Grund Unmut zu äußern. Auch wenn die Escher über weite Strecken wie der Sieger aussahen, so konnten die Gäste ihren maximalen Vorsprung von vier Toren nicht über die Zeit retten. In der Schlussphase hatte Käerjeng nämlich die besseren Reserven und schaffte durch einen Siebenmeter von Hummel (10 Tore) in der Schlussminute den Ausgleich. Nicht ganz schuldlos an dieser Punkteteilung war der Käerjenger Keeper Auger, der ab der 51.‘ erst zum Einsatz kam und mit vier Paraden seinen Anteil hatte.

In den übrigen Partien gab es die erwarteten Favoritensiege, allerdings taten sich die Red Boys und Berchem extrem schwer. Die Red Boys mussten sich in der Schlussphase nochmals anstrengen. Nachdem alles nach einem mehr oder weniger souveränen Sieg aussah, verkürzte Schifflingen in der 49.‘ auf 28:29, ehe die Differdinger am Ende aufatmen konnten und sich mit 40:34 durchsetzten. Überragender Akteur war der Schifflinger Baumann mit vierzehn Treffern. Noch knapper endete die Partie zwischen Berchem und Petingen. Die Gäste gaben sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen und mussten sich am Ende nur knapp mit 30:32 geschlagen geben.