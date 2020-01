Erst am Dienstag wurde bekannt, dass die Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft ein Testspiel gegen Zypern bestreiten wird. Wenige Tage später ist sie dann in Montenegro zu Gast.

Im März: Fußball-Nationalteam trifft auf Montenegro

Daniel WAMPACH

Die Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft wird Ende März ein weiteres Testspiel bestreiten. Nachdem bereits am Dienstag bekannt wurde, dass die Auswahl von Trainer Luc Holtz am 26. März in Nikosia gegen Zypern antreten wird, sind Laurent Jans und Co. einige Tage später in Montenegro zu Gast.

Am 30. März spielt Luxemburg dann im Podgorica City Stadium der Hauptstadt gegen Montenegro. Die Anstoßzeit wurde noch nicht festgelegt.