(DW) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 26) steht bei den Aegon Championships im Londoner Queen's Club (Rasen/1 836 660 Euro) in der zweiten Runde. Gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili (51) ist die 34-jährige Luxemburger Nummer eins ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und setzte sich mit 6:4, 7:6 (19:17), 6:4 durch.



Im ersten Satz schenkten sich beide Profis nichts. Muller und sein 25-jähriger Gegner brachten ohne Probleme ihre Aufschlagspiele durch. Beim Stand von 5:4 spielte der Luxemburger seine ganze Routine aus und sicherte sich zwei Break- und Satzbälle, von denen er den ersten nutzte.

Der zweite Satz begann zunächst wie der erste. Erneut hatte "Mulles" beim Stand von 5:4 die Chance aufs Break und somit Matchball - doch er vergab diese Möglichkeit gleich zwei Mal. Auch beim Stand von 6:5 konnte er den Matchball durch ein Break nicht nutzen. So ging es in einen verrückten Tiebreak, in dem der Luxemburger acht Matchbälle nicht verwandelte. Sein Gegenüber hatte beim Stand von 18:17 (!) die besseren Nerven und erzwang mit seinem fünften Satzball im Tiebreak den dritten Durchgang.

Tsonga wartet auf Muller



Am Ende behielt der Luxemburger die Nerven. Beim Stand von 3:3 nutzte er seinen zweiten Breakball, was die Entscheidung bringen sollte. Mit dem zweiten Matchball in diesem Satz machte er den Sieg nach 2.12' perfekt.

Nun spielt Muller gegen den Weltranglistenzehnten Jo-Wilfried Tsonga (F). Bei vier Aufeinandertreffen war Muller erst ein Mal siegreich. 2016 gewann er bei den Olympischen Spielen mit 6:4, 6:3. In diesem Jahr verlor Muller in Rotterdam mit 4:6, 2:6 gegen den Franzosen. Die Partie wird am Mittwoch als zweite nach 13 Uhr (Luxemburger Zeit) auf dem Center Court ausgetragen.

In der dritten Partie des Tages nach 13.30 (Luxemburger Zeit) spielt Muller in der ersten Doppelrunde auf Court 1 mit Sam Querrey (USA) gegen Jamie Murray (GB) und Bruno Soares (BRA).