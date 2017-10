Von Laurent Schüssler aus Solna.

Fast hätten nicht alle Passagiere den Flieger besteigen können, der die Delegation des Luxemburger Fußballverbandes am Donnerstag von Luxemburg aus nach Schweden bringen sollte. Einer der Fans, der an Bord des Charters war, lief Gefahr, Opfer eines Fehlerteufels zu werden. Das Ticket war auf einen Namen gebucht, bei dem fälschlicherweise ein "lt" mit einem "b" vertauscht worden war. Am Ende klärte sich glücklicherweise alles auf.

Zwischen 50 und 70 Luxemburger Schlachtenbummler werden am Samstag insgesamt in der "Friends Arena" in Solna erwartet, wo sie auf eine gegnerische Übermacht treffen werden. In der Tat wird die Begegnung in einem ausverkauften Stadion gespielt. 50.000 Zuschauer gab es zuvor noch nie bei einem Spiel der schwedischen Nationalelf in Solna. Nicht einmal England schaffte so viel bei der Stadioneröffnung vor fünf Jahren .

Nicht alle Gepäckstücke fanden im Luxemburger Charter Platz. Am Ende kam aber alles fristgerecht in Schweden an.

Foto: Sportspress.lu / Gerry Schmit

Trotz der Wetterkapriolen über den Niederlanden und Teilen Norddeutschlands erreichte der Luxemburger Flieger Stockholm problemlos. Fast zeitgleich kam auch der reguläre Linienflug zwischen Luxemburg und der schwedischen Hauptstadt am Flughafen Arlanda an. Das war ein Glück, denn der Charter der FLF-Auswahl war so überladen, dass ein (kleiner) Teil des Gepäcks auf den Linienflug hatte umgebucht werden müssen. Wie der Rückflug vonstatten geht, der direkt im Anschluss an die Qualifikationsbegegnung am Samstagabend gebucht ist, ist noch offen.



Ein erstes Training mit allen 23 Spielern fand bereits am Donnerstagabend im Olympiastadion von Stockholm statt - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nationaltrainer Luc Holtz wollte an der taktischen Ausrichtung feilen. Dies gelang aber nur zu Teilen, da Mathias Jänisch gesundheitlich angeschlagen ist und ein Fragezeichen hinter seinem Einsatz steht. Nicht optimal sieht es auch bei Enes Mahmutovic aus, der sich eine Knöchel- oder Knieblessur zuzog, über deren Schwere allerdings noch nichts Definitives gewusst war.

Die Luxemburger Nationalspieler bei der Ankunft im Hotel.

Foto: Sportspress.lu / Gerry Schmit

"Die Verteidigung ist aktuell unser Sorgenkind", so der Nationaltrainer am Donnerstagabend. "Ich hoffe, dass Mathias am Samstag einsatzfähig ist. Im Gegensatz zur Abwehr habe ich im Mittelfeld und Angriff quasi die Qual der Wahl."

Die Luxemburger wohnen während ihres Aufenthaltes in Schweden recht angenehm im Blu Royal Park Hotel in Solna, das sich abseits des Großstadtlärms inmitten einer parkähnlichen Anlage und in umittelbarer Nähe zum See Brunnsviken befindet. Das Stadion liegt nur rund 1,5 km entfernt. Optimale Bedingungen zur Spielvorbereitung also.