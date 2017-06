(AW) - Die Fußballfrauen aus Mamer haben die Coupe des Dames gewonnen. Im Endspiel setzte sich die Mannschaft um Kapitänin Pinto mit 4:1 gegen Rosport durch.

Chenut (26.‘, 48.‘) und Vendelbo (28.‘, 50.‘) erzielten vor 1061 Zuschauern in Junglinster je zwei Treffer für den neuen Pokalsieger. Zunächst war Rosport durch ein frühes Tor von Blankenmeister in Führung gegangen.

Für die Frauen aus Mamer war es der sechste Pokalsieg nach 2005, 2006, 2007, 2008 und 2009. Es ist nach einer schwierigen Saison auch ein unerwartet erfolgreicher Schlusspunkt.

In der Meisterschaft hatte die Mannschaft von Trainer Filipe da Cunha den siebten Platz belegt. Für die Rosporterinnen war bereits der Finaleinzug der größte Erfolg bislang gewesen. In der Liga hatte das Team in der ersten Saison nach dem Aufstieg in die höchste Spielklasse den neunten Platz belegt.