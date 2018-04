"Im Finale war es nicht ganz fair"

Im Videokommentar berichtet LW-Redakteur Kevin Zender von seinen Erfahrungen bei den German Darts Open. Dabei hat ihm das Verhalten der Zuschauer nicht immer gefallen.

Wahnsinnsstimmung und ein überraschender Gewinner: Die German Darts Open in Saarbrücken haben den Fans aus der Großregion ein spannendes Spektakel geboten. Dabei wurde vor allem der deutsche Turniersieger Max Hopp von den rund 2 600 Zuschauern, die in jeder Session in der Saarlandhalle zu Gast waren, frenetisch gefeiert. Die LW-Redakteure Kevin Zender und Jan Morawski waren mittendrin.