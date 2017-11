(ms) - Der HC Berchem macht es unnötig spannend. Im Hinspiel der dritten Runde im Challenge-Cup kam Berchem gegen ORK Samot aus Serbien zu einem 26:21-Sieg, der eigentlich deutlicher hätte ausfallen müssen. So muss das Team aus dem Roeserbann am Sonntag von 16 Uhr an im Rückspiel noch etwas um den Einzug in das Achtelfinale zittern.

Dabei sah es lange Zeit danach aus, als ob Berchem seine spielerischen Vorteile deutlicher ausnutzen könnte. Der Gegner aus Serben bestach zwar vor allem mit einer kompakten und aggressiven Deckung, war im Angriff jedoch eher bescheiden. Mit fortlaufender Dauer stellten sich die Gastgeber auch immer besser auf das Spiel von Samot ein und so gelang Tsatsos nach 19 Minuten die erste Führung. Diese baute Berchem bis auf maximal sechs Einheiten nach der Pause aus und hätte man nicht gleich vier Siebenmeter verworfen, wäre dieses Duell wohl bereits entschieden gewesen.

Doch ab der 45.' kam ein Bruch ins Spiel der Berchemer, was Samot unter dem Impuls des erst 16-jährigen und hoch talentierten Zivkovic nutzte, um die Partie plötzlich zu drehen. Da der Weg ins Tor für Berchem wie vernagelt schien, ging Samot in der 51.' sogar mit 21:20 in Führung. Nach einer Auszeit konnten die Hausherren den Schalter allerdings wieder umlegen und kamen durch einen 6:0-Lauf am Ende doch noch zu einem Erfolg, der alle Chancen auf ein Weiterkommen aufrechterhält.



Käerjeng verpasst Sensation



Der HB Kärjeng hat die Sensation seinerseits verpasst und ist trotz eines 28:26-Sieges gegen den russischen Vertreter SKIF Krasnodar ausgeschieden. Nach dem 27:31 in Kranodar musste mindestens ein Fünf-Tore-Sieg her, um das Achtelfinale doch noch zu erreichen. Am Ende war es denkbar knapp, denn Käerjeng hielt die Partie aufgrund einer Steigerung in der zweiten Halbzeit lange Zeit offen. Fünf Minuten vor Schluss traf Milicevic zum 27:24, einen Moment später Temelkov zum 28:25. Als Kasatkin eineinhalb Minuten vor Schluss das 26:28 erzielte, war das Thema Achtelfinale für die mit Herz und Leidenschaft agierenden Luxemburger durch. Bester Werfer auf Seiten von Käerjengs war Temelkov mit acht Treffern, gefolgt von Tuzolana, der sieben Mal traf.