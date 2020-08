Hartes Urteil gegen Racing Point. Der Automobil-Weltverband FIA bestraft den Formel-1-Rennstall in der Kopier-Affäre.

Illegale Kopie: Punktabzug und Geldstrafe für Racing Point

Der Automobil-Weltverband FIA hat den Racing-Point-Rennstall in der Kopier-Affäre hart bestraft. Wie die FIA am Freitagvormittag in einem 14-seitigen Dokument bekannt gab, wird das Team mit 400.000 Euro Geldstrafe und dem Abzug von 15 WM-Punkten in der Konstrukteurswertung belegt. Racing Point hatte im Vorfeld angekündigt, gegen ein solches Urteil in Revision zu gehen.

Konkurrent Renault hatte nach dem zweiten Saisonrennen in Spielberg sowie den folgenden Läufen in Budapest und Silverstone Protest gegen den RP20 eingelegt. Die Strafe bezieht sich konkret nur auf den Grand Prix der Steiermark am 9. Juli, bezüglich der weiteren Proteste beließ es die FIA bei Verwarnungen.

Die Franzosen warfen Racing Point vor, die vorderen und hinteren Bremsbelüftungen des RP20 nicht selbst entworfen, sondern das Design von Mercedes kopiert zu haben.

