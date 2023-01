Le Progrès a enregistré l’arrivée du latéral droit Gérard Mersch mais voit le départ de Sofiane Ikene vers Nuremberg où il intégrera d’abord les U19.

Football

Ikene quitte Niederkorn pour Nuremberg, Mersch arrive

Christophe NADIN Le Progrès a enregistré l’arrivée du latéral droit Gérard Mersch mais voit le départ de Sofiane Ikene vers Nuremberg où il intégrera d’abord les U19.

Sofiane Ikene s’en va déjà! Six mois après son arrivée de Dudelange, le défenseur central de 17 ans va tenter l’aventure dans le monde professionnel. Ikene, que l’on a très rarement vu en action cette saison en raison d’une blessure aux ligaments antérieurs, s’est engagé avec le club de Nuremberg. Il va d’abord intégrer les U19 avant de passer assez rapidement chez les U23. Les choses sont allées très vite pour celui qui s’était révélé avec les U17 dans la campagne qui a conduit les joueurs de Mario Mutsch à la phase Elites en Israël.

La suite logique était l’équipe nationale A. Luc Holtz l’a appelé dans son groupe élargi et le défenseur a fêté sa première apparition contre les îles Féroé en Ligue des Nations. «J’ai toujours eu un faible pour le football allemand. C’est quelque chose qui me correspond.» Ikene s’envolera ce mardi matin pour l’Allemagne.

Le départ de Florian Bohnert pour Bastia a ouvert une brèche dans laquelle Gérard Mersch s’est engouffré. Le latéral de 26 ans va tenter de redonner un nouvel élan à sa carrière après s’être retrouvé sur une voie de garage au Racing où il a dû se contenter de deux apparitions en BGL Ligue lors de la première partie de saison.

Barré par Jonathan Hennetier et en concurrence avec Dinan Amiri pour le poste de latéral droit, l’ancien joueur de Wiltz, du Fola et de Wincrange pourrait cette fois batailler avec Alex Guett Guett ou encore Yannick Bastos pour le poste. Mersch s’est engagé sous forme temporaire pour les six prochains mois avant que le transfert ne devienne définitif. Il retrouvera Jeff Strasser qui l’a déjà coaché au Fola.

