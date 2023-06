Die 22 Jahre alte Polin bezwingt die tschechische Überraschungs-Finalistin Karolina Muchova in drei umkämpften Sätzen.

Iga Swiatek gewinnt zum dritten Mal die French Open

(SID) – Titelverteidigerin Iga Swiatek hat zum dritten Mal die French Open gewonnen. Im Endspiel von Paris setzte sich die polnische Weltranglistenerste mit 6:2, 5:7, 6:4 gegen die Überraschungsfinalistin Karolina Muchova (26 Jahre) aus Tschechien durch und feierte damit ihren vierten Grand-Slam-Titel.

Die 22 Jahre alte Swiatek hatte bereits 2020 und 2022 bei den French Open triumphiert und war als klare Favoritin in das Duell mit der Weltranglisten-43. gegangen. In ihrem vierten Grand-Slam-Finale holte sie zum vierten Mal auch den Titel. Sie ist die jüngste Spielerin seit Monica Seles (1990 bis 1992), die ihren Titel in Roland Garros erfolgreich verteidigte.

Nach 2.46' nutzte Swiatek ihren ersten Matchball und ließ sich von den Fans bejubeln – ein Doppelfehler wurde Muchova zum Verhängnis, die sich nach 2:6, 0:3 ins Match zurückgekämpft und die Favoritin an den Rand einer Niederlage gebracht hatte.

Swiatek musste erstmals im gesamten Turnier einen Satz abgeben, wehrte den Comeback-Versuch ihrer starken Kontrahentin aber mit großer Mühe ab. Die Sandplatzspezialistin, die vergangenes Jahr auch bei den US Open triumphierte, scheint auf bestem Wege, in Roland Garros eine Ära zu prägen.

