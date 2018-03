"Ich wollte nicht, dass die Krankheit gegen den Sport gewinnt"

Yannick Lieners hat das wichtigste Rennen seines Lebens gegen die Leukämie gewonnen. Nach vier Jahren Therapie ist der vielseitige Sportler nun geheilt.

Interview: Pierre Gricius



So pathetisch es auch klingen mag, das wichtigste Rennen seines Lebens gewann Yannick Lieners gegen seine Leukämie. Nach vier Jahren Therapie ist der vielseitige Sportler, Leichtathlet, Triathlet und Duathlet des CA Beles seit nun drei Wochen geheilt. Einen Tag nach seinem 30. Geburtstag schaltet der Grundschullehrer (in Differdingen) am Sonntag bei den Meisterschaften im Cross-Country im Baumbusch (Start um 14.20 Uhr) in den Angriffsmodus.

Yannick Lieners, blicken wir vier Jahre zurück ...