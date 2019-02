Mikhail Zaritski schoss einst in der Fußball-Nationaldivision Tore am laufenden Band. Mittlerweile steht der 46-Jährige an der Seitenlinie.

"Ich will eine Profimannschaft trainieren"

Kevin ZENDER

Vier Mal schoss er in der Nationaldivision die meisten Tore. In 137 Spielen traf er bemerkenswerte 121 Mal ins Schwarze. Mikhail Zaritski wusste stets genau, wie er den Weg ins gegnerische Tor finden würde. Heute ist der 46-Jährige in der Immobilienbranche aktiv – und dem Spiel mit dem runden Leder ist „der Zar“ selbstverständlich auch treu geblieben.

Mikhail Zaritski, der Fußball ist nach wie vor ein fester Bestandteil Ihres Lebens ...