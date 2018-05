Charel Weis gilt als das größte Golftalent in Luxemburg. Der 17-Jährige versucht aktuell Schule und Training unter einen Hut zu bekommen.

Charel Weis ist 17 Jahre jung. Und er weiß ganz genau, was er will: Die Nummer eins der Golfweltrangliste werden.

Mit erst 17 Jahren ist Charel Weis bereits sehr abgeklärt. Den Gesprächstermin absolviert der Golfer, als hätte er in seinem Leben noch nichts anderes gemacht. Und der Kolléisch-Schüler weiß ganz genau, was er will: "Ich will die Nummer eins werden, auch wenn ich weiß, dass es sehr schwierig wird."





Trainer Goerke: "Ideale Voraussetzungen"



Für den Jugendnationaltrainer Harry Goerke hat sein Schützling "ideale Voraussetzungen, um Spitzensportler zu werden ...