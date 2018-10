"Ich mag Kinder sehr gerne"

Mandy Minella gab vor dem Tennisturnier in Kockelscheuer einen Einblick in ihre Zukunftsplanung. Sie denkt noch lange nicht an ein Karriereende, auch wenn dies hinderlich für einen ihrer Wünsche ist.

Mandy Minella nimmt von Montag an das Hauptfeld bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open in Angriff. Die 32-Jährige hat bislang in dieser Saison überzeugt und will nun in Kockelscheuer zum ersten Mal die erste Hauptrunde überstehen. Im Interview macht sie deutlich, dass sie noch lange nicht an ein Karriereende denkt. Einen großen Anteil an ihrem Spaß am Tennis hat Ehemann und Trainer Tim Sommer.

Mandy Minella, hätten Sie es für möglich gehalten, dass Sie in diesem Jahr nach Ihrer Schwangerschaft so gut spielen würden? ...