"Ich kann nicht alles Mögliche ändern"

Rekordnationalspieler Mario Mutsch versucht als Trainer von Niederkorn eine schwierige Saison zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. Er verzichtet bei seinem Kurzengagement auf radikale Änderungen.

(AW) - Mario Mutsch ist auf dem Weg in einen neuen Lebensabschnitt. Nach einer erfolgreichen Karriere als Fußballprofi wechselt Luxemburgs Rekordnationalspieler in den Trainerjob. Im Sommer übernimmt der 34-Jährige eine Aufgabe im Ausbildungszentrum des Verbandes FLF. Doch unverhofft wurde er vergangene Woche bereits Interimstrainer bei Progrès Niederkorn in der BGL Ligue. Am Sonntag entscheidet sich, ob sein Club das Saisonziel doch noch erreicht.

Mario Mutsch, vor einer Woche lösten Sie Cyril Serredszum als Trainer in Niederkorn ab ...