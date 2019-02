"Ich habe mich zu einem Leadertyp entwickelt"

Zum ersten Mal spielt das Fed-Cup-Team auf heimischem Boden. FLT-Kapitänin Anne Kremer will ihrem Team helfen, die Nervosität zu reduzieren.

Anne Kremer kann sich noch sehr gut an ihren ersten Fed-Cup-Auftritt erinnern: Im Alter von 15 Jahren kam die heutige Fed-Cup-Kapitänin 1991 in Nottingham (GB) in der Qualifikation zur Weltgruppe zum Einsatz. "Lady Di war anwesend. An den Hüten unserer offiziellen Kleidung war eine Schleife. Diese sollte eigentlich nach hinten orientiert sein. Als wir den offiziellen Knicks vor Lady Di machen sollten, war die Schleife aber vorne", blickt Kremer lachend auf ihre erste Erfahrung zurück.

Von Mittwoch an erlebt die 43-Jährige, die seit Januar 2016 Fed-Cup-Kapitänin ist, eine Premiere: Erstmals spielt ein luxemburgisches Fed-Cup-Team auf heimischem Boden ...