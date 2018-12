"Ich bin ein leidenschaftlicher Jäger"

Bei den Olympischen Sommerspielen 1988 und 1992 sprang Yves Clausse ins Schwimmbecken. Bis heute ist er dem Schwimmen treu geblieben, hat jedoch auch ein anderes Hobby.

Zwei Mal nahm Schwimmer Yves Clausse an den Olympischen Sommerspielen teil. Doch der 49-Jährige hat nicht nur gute Erinnerungen an das Topevent. Heute ist Clausse als Geschäftsmann in Diekirch tätig. Zudem ist er dem Schwimmen treu geblieben und geht gerne auf die Jagd.



Yves Clausse, wie oft springen Sie heute noch ins Schwimmbecken?



Nicht oft genug ...