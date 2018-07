"Ich benötige eine bessere Unterstützung"

Bob Jungels hat bei der Tour de France im Hochgebirge Probleme. Der 25-Jährige machte deutlich, dass das Aufgebot von Quick-Step in Zukunft bei der Grande Boucle anders aussehen muss.

Bob Jungels hat bei der Tour de France im Hochgebirge Probleme. Der 25-Jährige machte deutlich, dass das Aufgebot von Quick-Step in Zukunft bei der Grande Boucle anders aussehen muss.

Sechs Etappen bleiben bei der 105. Tour de France zu fahren. Bob Jungels liegt vor dem Abstecher in die Pyrenäen auf dem zwölften Platz der Gesamtwertung und hat einen Platz in den Top Ten noch nicht abgeschrieben. Der 25-Jährige will kämpfen und ist vor der Quälerei im Hochgebirge guter Hoffnung.

Am Montag konnte er sich am zweiten Ruhetag ein bisschen erholen ...