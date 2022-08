Danel Sinani hat sich bereits in die Herzen der Anhänger geschossen, die ihm einen Song widmen.

Fußball

„I Wanna Dance with Sinani" - Norwich-Fans feiern Luxemburger

Bob HEMMEN Danel Sinani hat sich bereits in die Herzen der Anhänger geschossen, die ihm einen Song widmen.

Englische Fußballfans gehören zu den kreativsten der Welt. Regelmäßig dichten sie bekannte Songs um und feiern so ihren Club und einzelne Spieler. Jetzt kursiert in den sozialen Netzwerken auch ein Song über einen Luxemburger.

Danel Sinani glänzt gegen Ex-Club mit Tor und Vorlage Transfers, Tore, Rote Karten: Erfahren Sie alles Wissenswerte über die Luxemburger Fußball-Nationalspieler im Ausland.

Nachdem Danel Sinani am Dienstagabend beim 2:1 im Duell mit Huddersfield für Norwich zum Matchwinner geworden war, erfreut er sich großer Beliebtheit.

In Anlehnung an Whitney Houstons Hit „I Wanna Dance with Somebody“ werden die Norwich-Fans wohl bald „I Wanna Dance with Sinani“ singen. Journalist Rob Butler hat für seine am Dienstagabend unterbreitete Idee große Zustimmung erhalten.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Kein Wunder, schließlich konnte in diesem Jahrtausend noch kein anderer Norwich-Spieler bei seinen beiden ersten Startelfeinsätzen sowohl ein Tor als auch eine Vorlage verbuchen. Beim Pokalerfolg gegen Birmingham, als Sinani und Co. nach Elfmeterschießen mit 6:4 siegten, war ihm das in der vergangenen Woche ebenfalls gelungen.

Am Dienstag glänzte er in der Championship ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Huddersfield, der ihn nach der vergangenen Saison trotz Kaufoption nicht fest verpflichten wollte. Die Fans belohnten Sinani dafür und wählten ihn mit knapp 57 Prozent zum Mann des Spiels.

In den kommenden Begegnungen ist Norwich wieder auf die Torgefahr des luxemburgischen Nationalspielers angewiesen, schließlich belegt der Premier-League-Absteiger nach vier Spieltagen derzeit nur Platz 16.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.