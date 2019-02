Die New England Patriots haben zum sechsten Mal den Super Bowl gewonnen und sich gebührend von den Fans in der Heimatstadt Boston feiern lassen.

Hunderttausende Fans feiern Super-Bowl-Sieger

Die New England Patriots haben zum sechsten Mal den Super Bowl gewonnen und sich gebührend von den Fans in der Heimatstadt Boston feiern lassen.

(sid) - Hunderttausende Football-Fans haben die New England Patriots nach ihrem sechsten Triumph im Super Bowl gebührend gefeiert. Die Mannschaft um Star-Quarterback Tom Brady zog traditionell in einer Siegesparade auf mehreren Wagen durch die Bostoner Innenstadt. In der Nacht zum Montag (Luxemburger Zeit) hatten sich die Patriots in einer wahren Abwehrschlacht mit 13:3 gegen die Los Angeles Rams durchgesetzt.

Die Fans feierten ihr Team mit Ausrufen wie "Wir wollen sieben" und "Nächstes Jahr, wieder hier!". Erst vor vier Monaten hatte die Stadt den vierten Sieg der Red Sox in der Baseball World Series binnen 15 Jahren gefeiert. Brady winkte gemeinsam mit seiner Tochter Vivian in die Menge und Patriots-Besitzer Robert Kraft stemmte zwischenzeitlich die Vince-Lombardy-Trophy in die Luft.



Hunderttausende Fans kamen zum Feiern. Foto: AFP

Hunderttausende Fans kamen zum Feiern. Foto: AFP Quarterback Tom Brady mit der Vince-Lombardy-Trophy. Foto: AFP Frank Herron von den New England Patriots. Foto: AFP Deatrich Wise jr. von den New England Patriots. Foto: AFP Kyle van Noy (53) und seine Teamkollegen hatten eine Menge Spaß. Foto: AFP J. C. Jackson reicht einem Fan die Hand. Foto: AFP Tom Brady (Mitte) ist auch mit 41 Jahren noch ein Topsportler und Feierbiest. Foto: AFP Bradys Tochter Vivian durfte den Pokal ebenfalls hochhalten. Ihr Vater gilt im Football als der beste Spieler aller Zeiten. Foto: AFP Die New England Patriots ließen die Korken knallen. Foto: AFP Tom Brady schmeißt eine Rolle Klopapier in die Höhe. Foto: AFP Rob Gronkowski von den New England Patriots. Foto: AFP