Hütter wird Trainer in Frankfurt

Der Österreicher Adi Hütter wird zur neuen Saison Trainer von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt und damit Nachfolger von Niko Kovac.

(SID) - Adolf "Adi" Hütter wird neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Der Österreicher erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2021. Das bestätigte der Pokalfinalist, der am Samstag im Endspiel in Berlin auf Rekordsieger FC Bayern München trifft, am Mittwoch. Hütter tritt die Nachfolge von Niko Kovac an. Der Kroate betreut ab der kommenden Saison die Bayern.

Der 48 Jahre alte Hütter hatte die Young Boys Bern in seiner dritten Saison zum ersten Meistertitel in der Schweiz seit 32 Jahren geführt. Am 27. Mai kann Hütter mit einem Sieg im Pokalfinale gegen den FC Zürich sogar das Doublé holen.

Der Nachfolger von Niko Kovac ist gefunden! Adi Hütter wird die Adler ab der kommenden Saison trainieren. Herzlich willkommen! #SGE https://t.co/rcvYdoqw0w — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 16, 2018