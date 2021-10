Beim FC Wiltz hat die Suche nach einem neuen Trainer begonnen. Dan Huet hat sein Amt niedergelegt.

BGL Ligue

Huet nicht mehr Trainer in Wiltz

Die Zeit von Dan Huet als Cheftrainer beim FC Wiltz ist vorbei. 24 Stunden nach der 1:5-Niederlage in Rosport hat der 35-jährige Trainer sein Amt niedergelegt. Huet hat seine Entscheidung damit begründet, dass er die Mannschaft nicht mehr erreiche und keine neuen Impulse geben könne.

Die Verantwortlichen in Wiltz hätten die Zusammenarbeit gerne fortgesetzt, verstehen und akzeptieren Huets Entscheidung allerdings. „Dan hat eine Menge Verdienste beim FC Wiltz. In den vergangenen fünfeinhalb Jahren hat er die Mannschaft wesentlich weiterentwickelt. Das kann ihm niemand mehr nehmen. Eigentlich gingen wir davon aus, dass er erst nach Saisonende aufhören würde, aber er sah nun den richtigen Moment gekommen, um die Reißleine zu ziehen - auch im Interesse des Clubs“, so Präsident Michael Schenk.

Bis zum Donnerstag soll in Wiltz ein Nachfolger präsentiert werden. „Wir müssen erst einmal sondieren, wer auf dem Markt ist. Mit Huets Entscheidung hatten wir so direkt nicht gerechnet. Es ist also nicht so, dass der Nachfolger schon bereitstehen würde“, so Schenk.

In der Tabelle der BGL Ligue belegt der FC Wiltz nach neun Spieltagen den zwölften Platz. Vier Siege und fünf Niederlagen stehen zu Buche.

