In den Halbfinals der Tischtennis-Meisterschaft könnten bereits am Sonntag Entscheidungen fallen. Ein Spieler ist besonders gut in Form.

Tischtennis

Howald und Reckingen stehen mit dem Rücken zur Wand

Jan MORAWSKI In den Halbfinals der Tischtennis-Meisterschaft könnten bereits am Sonntag Entscheidungen fallen. Ein Spieler ist besonders gut in Form.

Dass sich Hostert-Folschette vor dem zweiten Halbfinalspiel gegen Reckingen (am Sonntag ab 15 Uhr) in einer guten Ausgangsposition befindet, hat der Tischtennis-Meister unter anderem Kevin Kubica zu verdanken.

Der Routinier gewann im ersten Duell (5:2) beide Einzel. „Dank unserer Fans und meiner Top-Mannschaft ist es mir deutlich leichter gefallen, diese gute Leistung abzurufen“, sagt Kubica. Das Auswärtsspiel beim Aufsteiger will er dennoch nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Wir sind erfahren genug, um Recken nicht zu unterschätzen. In deren Halle haben wir uns in der Hinrunde schon schwergetan (6:4, Anm. d. Red.).“

In der zweiten Paarung muss Pokalsieger Howald in Berburg gewinnen, um dem Gegner nicht vorzeitig zum Finaleinzug gratulieren zu müssen.

Programm Audi TT League – Zweite Halbfinalspiele Am Sonntag:

15.00: Reckingen – Hostert-Folschette

15.00: Berburg – Howald

