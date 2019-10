Die Karate-Nationalmannschaft wird bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Chile evakuiert, nachdem kämpfende Demonstranten in das Hotel eindringen.

Hotel der Luxemburger in Chile angegriffen

(LS/jan/dpa) - Ausnahmezustand für die Luxemburger Karateka: Im Rahmen der Jugend-Weltmeisterschaft in Chile ist das Hotel der Delegation von den Straßenkämpfen erfasst worden. "Die Demonstranten sind in unser Hotel eingedrungen", schreibt Kimberly Nelting bei Instagram. "Wir mussten evakuiert werden." Öffentliche Fernsehsender vermeldeten ebenfalls, dass ein Hotel in Santiago geplündert worden sei.

Die Luxemburger Athleten reagieren mit Unverständnis. Foto: Instagram / Kimberly Nelting

Nach den Vorfällen wird die luxemburgische Delegation nicht mehr an der WM teilnehmen, wie Tessy Scholtes, die Leiterin der Karateabteilung im Verband FLAM, gegenüber dem "Luxemburger Wort" mitteilt. "Allen geht es gut, niemand ist verletzt", erklärt sie weiter. "Wir tun jetzt alles, um schnellstmöglich wieder nach Hause zu kommen. Wegen der Ausgangssperre wird das aber nicht einfach."



Trotz von der Regierung angekündigter Sozialreformen zugunsten ärmerer Bevölkerungsschichten halten die Spannungen in Chile an. Hunderttausende Demonstranten nahmen am Mittwochabend an Kundgebungen teil. Auf dem zentralen Nunoa-Platz in der Hauptstadt Santiago weigerten sich Demonstranten, nach Beginn der Ausgangssperre den Platz zu verlassen - und wurden von der Polizei mit Tränengas auseinandergetrieben. In der fünften Nacht mit Ausgangssperre kam es wieder zu Plünderungen und Bränden, unter anderem in einem Supermarkt in einem Vorort der Hauptstadt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bereits 18 Todesopfer

Die Luxemburger wurden mithilfe des belgischen Botschafters, der in Chile auch für das Großherzogtum zuständig ist, in ein Hotel außerhalb des Stadtzentrums gebracht. "Dort ist es ruhig", sagt Scholtes. Der Schock sitzt bei den Athleten dennoch tief. "Wir sind nicht sicher", schreibt Nelting weiter. "So etwas sollte nicht passieren. Es ist absolut unverantwortlich!"



Chiles Präsident Sebastian Pinera hatte am Dienstag eine Anhebung der Mindestrente und des Mindestlohns, niedrigere Medikamentenpreise, höhere Steuern für Spitzenverdiener und eine Senkung der Gehälter von Parlamentariern und Ministern angekündigt. Er reagierte damit auf massiven Unmut in der Bevölkerung, der von der Erhöhung von U-Bahn-Tarifen ausgelöst worden war. Am Sonntag hatte er die Ausschreitungen noch als „Krieg mit einem machtvollen und unerbittlichen Feind“ bezeichnet.



Bei den Unruhen kamen seit Freitag mindestens 18 Menschen ums Leben. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Menschenrechte wurden fünf der Opfer von Sicherheitskräften getötet. Das Institut registrierte 535 Verletzte und 2 410 Festnahmen. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission verurteilte sowohl die „übermäßige Gewaltanwendung“ vonseiten der Sicherheitskräfte als auch die „Gewalttätigkeit von Zivilpersonen“ bei den Protesten.