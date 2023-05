Während die Konkurrenz punktet, verliert die Mannschaft von Trainer Henri Bossi in Differdingen und muss runter in die Ehrenpromotion.

Fußball

Hosterts Abstieg aus der BGL Ligue ist besiegelt

Jan MORAWSKI Während die Konkurrenz punktet, verliert die Mannschaft von Trainer Henri Bossi in Differdingen und muss runter in die Ehrenpromotion.

Am 29. Spieltag der BGL Ligue haben die Abstiegskandidaten alles in die Waagschale geworfen. Während Fola gegen Racing ein 1:1 erkämpfte, konnten Monnerich (4:1 gegen Titus Petingen), Etzella (3:0 gegen Strassen) und Käerjeng (2:1 gegen Rosport) sogar Siege einfahren.

Der große Verlierer ist Hostert, das nach der 0:1-Niederlage in Differdingen bereits einen Spieltag vor dem Saisonende als Tabellen-Schlusslicht – und damit auch als Absteiger – feststeht. Und als sei das nicht bereits bitter genug, erzielte das Tor des Tages auch noch ein Hosterter. Der eingewechselte Yann Ferreira traf in der 81.' ins eigene Netz.

Vor Hostert (18 Punkte) ist die Spannung in der Tabelle auf dem Siedepunkt. Während Monnerich (26) auf den Nicht-Abstiegsplatz kletterte, folgen Fola (26) und Ettelbrück (23) auf den Relegations-Rängen. Käerjeng (22) kann zwar nicht mehr direkt in der Liga bleiben, den zweiten Abstiegsplatz jedoch noch verlassen.

Am oberen Ende der Tabelle hat F91 zum zweiten Mal in Folge einen Sieg verpasst. Nach dem 1:1 gegen Wiltz musste Düdelingen Konkurrent Niederkorn in der Tabelle vorbeiziehen lassen, der mit 1:0 in Mondorf gewann. Der bereits feststehende Meister aus Hesperingen kam bei Jeunesse nicht über ein 1:1 hinaus.

BGL LIGUE - 29. Spieltag Monnerich - Petingen 4:1

Etzella - Strassen 3:0

Fola - Racing 1:1

Differdingen - Hostert 1:0

Mondorf - Niederkorn 0:1

Jeunesse - Hesperingen 1:1

F91 - Wiltz 1:1

Käerjeng - Rosport 2:1

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.